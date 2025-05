Rapporto carceri, Antigone: suicidi e affollamento

Sovraffollamento, record di suicidi e decessi, condizioni generali in peggioramento. Il rapporto di Antigone sulle carceri è impietoso. Una denuncia durissima del nostro sistema penitenziario, in profonda crisi d'identità, che deve tornare a respirare per non rischiare di implodere. Da Bolzano ad Agrigento sono stati 95 gli istituti per adulti e minori visitati nel 2024. Secondo i dati al 30/04 di quest'anno i detenuti nelle carceri italiane sono oltre 62000, ma la capienza è di poco più di 51000 posti di cui almeno 4500 non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Si arriva così a raggiungere un sovraffollamento del 133%. Ci si deve organizzare con brandine e altre soluzioni di emergenza con spazi a disposizione sempre più angusti. San Vittore a Milano è l'istituto più affollato, 100 i posti disponibili occupati da 220 detenuti. Segue Foggia e Lucca, Bus Arsizio, Regina Coeli a Roma e Treviso raggiungono il 187% In due anni la capienza effettiva è diminuita di 900 posti, mentre i detenuti sono cresciuti di 5000 unità. Ad incidere sulla deflagrazione del sistema penitenziario contribuisce l'introduzione del nuovo reato di rivolta all'interno di un carcere previsto dal DL sicurezza, che colpirà con pene altissime non solo i detenuti che organizzano, dirigono, partecipano ad una rivolta, ma anche chi resiste passivamente. Un 2024 tragico anche sul fronte dei suicidi e decessi. Almeno 91 i casi di suicidi. Solo tra gennaio e maggio di quest'anno se ne contano 33. 246 invece persone che hanno over 45, ma sono in aumento anche i giovanissimi e gli stranieri. Versa, Sky TG 24. .