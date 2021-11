Rapporto Iss, in aumento casi fra under 12

I contagi da Covid occorrono velocemente, nel nostro paese, ma è la fascia di età inferiore ai 12 anni quella più colpita. E' scritto così nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità che descrive l'aumento dell'incidenza dei casi in tutta la popolazione; nei bambini, secondo gli esperti, si sta registrando un'impennata di positivi. Dati alla mano nel periodo 8 21 novembre 2021 fra gli under 12 sono stati segnalati 31365 nuovi casi di cui 153 ospedalizzati e tre ricoverati in terapia intensiva. Anche il tasso di ospedalizzazione nei bambini sotto i 3 anni sta crescendo, mentre nelle altre fasce di età risulta stabile. Sebbene il 51% dei casi è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni il 32% riguarda la fascia 12-19 anni e solo l'undici per cento e sei per cento rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Nel report si parla anche dell'efficacia del vaccino, a sei mesi dalla somministrazione la copertura contro i casi gravi scende dal 72% al 40%, ma resta alta nel prevenire i casi più preoccupanti della malattia. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, continua a restare alto il livello di protezione da parte del vaccino, per questo motivo è necessario che tutti si immunizzino e completino il ciclo vaccinale con la dose booster. Negli ultimi 30 giorni l'aumento dei casi di contagio tra i non vaccinati è stato quasi del 40% mentre solo del 2,6% fra i vaccinati oltre 64% dei ricoveri in terapia intensiva riguarda il non vaccinati e 44% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, il tasso del non vaccinati in terapia intensiva è 12 volte più alto.