Rasi: attesa decisione Ema

Ora noi tra gli svantaggi di essere in ritardo, avevamo il vantaggio di altre esperienze, ripeto, quella inglese che ha usato massivamente AstraZeneca. Questo ci dovrebbe tranquillizzare un pochettino, tutti mi lascia molto perplesso di fronte a una morte sospetta si metta sotto processo, non sotto processo, sbaglio il termine giuridico, ma insomma si apra un file per omicidio colposo per quattro persone. Insomma, io credo che bisognerebbe essere un pochettino più razionali. Adesso l'Ema dirà quello che dovrà dire, o si ritira per sempre AstraZeneca e si farà la campagna con altri, o si riparte però basta aprire inchieste per omicidi colposi.