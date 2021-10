"Siccome non sarà più una vaccinazione di massa, sarà una soluzione diluibile perché dai 6 mesi in poi non è che è, come il burro che sta nel frigorifero, scade un determinato giorno. E' una funzione lineare il decadimento della immunità quindi diciamo che, dai 6 mesi in poi piano piano si può iniziare a vaccinare tutti quindi arrivo alla sua domanda è immaginabile in una progressiva transizione verso il territorio, verso quella capillarità che danno i medici di famiglia e farmacisti.".