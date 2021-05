Rassegna stampa: i giornali di oggi venerdì 14 maggio

Buongiorno a tutti voi. Allora, andiamo subito a vedere i principali quotidiani, le aperture con quella del Corriere della Sera, che apre su Israele che parte, sferra l'attacco a Gaza. "L'esercito: offensiva contro la Striscia. Netanyahu: avanti per tutto il tempo necessario." Eccola qui "un'esplosione che illumina il cielo di Beit Lahia nel nord della striscia di Gaza, dopo un attacco aereo israeliano", ne scrive Davide Frattini. Poi l'emergenza, "Ricoveri in calo, così si riapre. Tutte le regioni in giallo". E c'è la morte di Luana anche in primo piano, l'inchiesta "L'orditoio manomesso". Si indaga sulla morte di Luana. "Israele attacca, diluvio di fuoco su Gaza. Raid con aerei e carri armati. Netanyahu: andremo avanti per tutto il tempo necessario". Eccola l'apertura di Repubblica, che poi a centro pagina parla di una "Svolta nella lotta al Covid. Vaccini senza limiti di età. A giugno il governo darà il via libera. Figliuolo: sarà l'ora della spallata. Successo degli open day regionali. Prima indagine sull'efficacia della campagna di immunizzazione: contagi giù del 95%. Promosso il vaccino di AstraZeneca". Approfondiremo nel corso di questa mattinata. Migranti invece, l'apertura della Stampa, dedicata ai "Migranti, l'attacco di Meloni e Lega. La leader di Fratelli d'Italia: Giovannini pensi ai pendolari. Le Ong tornano in mare: si potevano evitare 2 mila morti". A centro pagina "Israele che apre il fronte. Le truppe di terra sparano su Gaza". E poi Nathalie Tocci scrive "se Europa e Stati Uniti sono fuori gioco". Andiamo sull'apertura del Sole24ore, "Fisco, pronti 90 mila accertamenti. É questa la lotta all'evasione. Per centrare l'obiettivo di recuperare 14 miliardi. Controlli su PMI ed autonomi".