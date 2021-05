Buona domenica. Andiamo a vedere in questi tre minuti le aperture dei principali quotidiani partendo dal Corriere della Sera. Come vedete "La corsa verso le riaperture" è il titolo d'apertura del quotidiano. "Per l'inizio dell'estate il paese in zona Bianca. Speranza, il ministro, dice adesso si può programmare il futuro". "Il coprifuoco, stop in tre regioni. Record di vaccinazioni. Meno di 90 le vittime". Le novità da martedì nei ristoranti pranzi e cene anche al chiuso. A centro pagina guardate il funerale per Carla Fracci "L'addio tra fiori bianchi e La Traviata. Il mondo della danza a Milano da Abbagnato e Bolle. Di spalla: "La funivia, in libertà il gestore e il direttore, il terzo invece agli arresti domiciliari Gabriele Tadini". Andiamo a vedere l'aperura di la Repubblica. "L'estate della ripresa. Confindustria prevede un PIL, un prodotto interno lordo, in crescita e più occupati. Migliora anche l'indice di fiducia degli italiani". C'è un intervista al Ministro Brunetta:" Siamo alla vigilia di un nuovo Boom Economico andremo sopra il 5%". Intanto dalla Gran Bretagna l'allarme: salgono i contagi e si teme una terza ondata. "Stresa, escono dal carcere gli accusati per la strage. A tarda sera la decisione del GIP: Tadini ai domiciliari gli altri due liberi". L'appello di Celentano al Premier Draghi: "Liberare Zaki, la sfida più grande". Intanto, per l'emergenza Covid parla il Direttore generale di AIFA, parla, appunto, Magrini. L'AIFA che dice: "Sì al vaccino agli adolescenti". "Sostegni Bis, già 45 Decreti attuativi". Intanto "Confindustria risale il PIL, la manifattura è solida e c'è creazione di lavoro". "Servirà un altro Recovery, ma i falchi sono un rischio". C'è un'intervista, sul Messaggero, a David Sassoli: "Aiuterà a rilanciare il lavoro il patto Debito-PIL al 60% va ripensato: i paesi frugali cambino schema". E poi "Il cimitero segreto dei bambini rubati". È su tutti i quotidiani. "In Canada sottratti alle famiglie indigene per diffondere il Cattolicesimo". "La funivia, i pochi indizi sui tre arrestati e il GIP scarcera tutti". "Effetto vaccini, Sprint alle vacanze" il titolo de Il Giorno Quotidiano Nazionale. "Terribile incidente, di cui abbiamo parlato, il dramma in pista per il 19enne Dupasquier. Perde il controllo della moto, viene investito e ora lotta per la vita". "I veri odiatori" è il titolo de Il Giornale. "Estrema sinistra e 5 stelle. L'attacco alla Casellati alimentato anche da un post del grillino Sibilia. Cordone sanitario rosso per il prof che insulta la Meloni". Vado a chiudere con il Fatto "Sulla funivia migliaia di passeggeri in nero. L'indagine punta anche all'evasione fiscale. Tutti contro tutti. Sicurezza: rimpallo delle colpe tra i tre arrestati. 30-50mila biglietti non registrati: sospetti sulla Ditta malgrado fondi Covid.