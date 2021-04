In apertura sul nostro sito internet un live blog per seguire questo lunedì di Pasquetta con i controlli da nord a sud per far rispettare i divieti sono schierati sul campo oltre 70,000 persone, sarà un Lunedì dell'Angelo senza le classiche scampagnate come abbiamo già visto in realtà l'anno scorso. Le regole su cosa si può fare e cosa non si può fare le trovate sul nostro sito internet ma sono anche in apertura in questo momento sul sito del Corriere della Sera e Corriere.it. Repubblica invece apre, ha appena cambiato l'apertura con una notizia dell'ultima ora, l'arresto all'Aeroporto di Palermo di un nuovo boss manager di Cosa Nostra che gestiva affari da Singapore al Brasile, era appena tornato dal Sudamerica, le indagini dei Carabinieri lo accusano di aver preso il posto di Settimo Mineo al vertice del mandamento di Pagliarelli, tra l'altro nella stessa operazione sono state fermate altre quattro persone. Apertura de Ilsole24ore.it dedicata ai vaccini e all'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno che slitta a fine mese, dagli over 80 agli insegnanti. Allora nei dati del Sole 24 Ore il trend delle Regioni. Apertura nuova anche per il sito della Stampa che ha in primo piano questo articolo di Massimo Recalcati su come risorgere dalla crisi del Coronavirus, è possibile ma serve una Comunità, dice Recalcati in questo articolo. Pasquetta oggi ultimo giorno in zona rossa picnic vietati, tutti i pochi motivi per spostarsi fuori regione sono in apertura sul Messaggero mentre Il Giorno.it si dedica alla scuola e si chiede che fine hanno fatto i test a tappeto per la scuola. Chiudiamo con il sito di Sky Sport che apre con i risultati della notte NBA quindi basket, ma ha in primo piano anche la delusione per la sconfitta di Jannik Sinner in finale al Torneo di Miami.