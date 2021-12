Ravanusa, esplosione forse causata da tubatura rotta

Un accumulo di gas sotto terra forse per la rottura di una tubazione principale. E' questa la prima ipotesi su cui i Carabinieri lavorano nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione di Ravanusa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per i reati di omicidio e disastro colposo. A causare la rottura potrebbe essere stata una frana sotterranea. Ravanusa così come tutti i comuni che la circondano si trova in una zona rossa per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Frane e smottamenti sono frequentissimi. La condotta esplosa, che passava proprio sotto le palazzine sventrate, secondo le prime informazioni raccolte sarebbe stata ispezionata meno di una settimana fa. "Al momento abbiamo delle ipotesi e cioè che sostanzialmente ci sia stata una forte esplosione dovuta a un accumulo sotterraneo di gas. Sulla modalità di innesco di questa esplosione ci sono varie ipotesi che stiamo comunque verificando, così come sulla creazione di questa cavità sotterranea che potrebbe essere stata causata da una frana ad esempio. Sicuramente è un volume di gas, un quantitativo di gas molto importante che ha provocato il collasso delle delle palazzine sovrastanti. L'impianto ha subìto una manutenzione ordinaria negli ultimi cinque giorni, una manutenzione che non ha evidenziato criticità." Secondo alcuni abitanti della zona le fughe di gas sarebbero state frequenti e le segnalazioni numerose. "Da molto tempo che si sentiva questa fuga di gas e noi giustamente, la direzione tutti col preside tutti quelli che c'erano nella scuola che diceva però, poi venivano i tecnici chi era e venivano là e venivano con un apparecchio per vedere giustamente dove c'era questa perdita. No poi mi sono messo cioè che gli ho detto. Ma insomma possibile mai sempre questa puzza di gas? Ma è una cosa normale? Lei si faccia il suo lavoro, dice, che noi siamo i tecnici giustamente sappiamo quello che dobbiamo fare." Anche su questi aspetti ci saranno le verifiche degli investigatori. Al momento però non risulterebbero segnalazioni almeno negli ultimi giorni.