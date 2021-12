Ravanusa, testimoni precedenti fughe di gas

"Ero un collaboratore scolastico, della scuola e ora è un anno che sono in pensione, per cui giustamente è da molto tempo che si sentiva questa fuga di gas e noi giustamente, la direzione, tutti, con il preside tutti quelli che c'erano nella scuola ... poi venivano i tecnici, venivano la, venivano con un apparecchio per vedere giustamente dove c'era questa perdita. Poi mi sono messo e gli ho detto: ma insomma, è possibile ormai, sempre questa puzza di gas? Ma è una cosa normale? Lei faccia il suo lavoro, dice, che noi siamo i tecnici e giustamente sappiamo quello che dobbiamo fare". "Questo quanto tempo fa è successo?". "Mah, è successo 4 anni fa".