Ravenna, bloccati al porto esplosivi per Israele

Sono ripartiti senza scaricare i container i due camion carichi di esplosivi destinati a Israele. Al porto di Ravenna è stato loro negato l'ingresso alla zona terminal dopo la segnalazione dei lavoratori portuali. Davide Conti, della FILT-CGIL: "I lavoratori chiedono di essere un porto di pace e di non essere complici di quello che è un genocidio. È importante quello che è stato ottenuto perché oltre a non permettere l'imbarco di quei container si è cambiato il codice etico dell'azienda terminalista principale, quindi l'unica azienda da cui potevano passare quei container. Quindi a domani non ci sarà più quella possibilità. È chiaro che i lavoratori continueranno a vigilare". Non si sa ora dove siano diretti i due camion. "Non si tratta di armi e munizioni italiane e non serve autorizzazione per nulla che parta dai porti" le parole del Ministro degli Esteri Tajani. Il carico di materiale esplosivo sarebbe entrato in Italia dall'Austria. Lo scorso giugno a Ravenna un episodio simile scoperto solo dopo che la nave aveva lasciato il porto con destinazione Haifa, in Israele. In quel caso il container di esplosivi era arrivato su un camion dalla Repubblica Ceca. Informato della segnalazione dei lavoratori portuali, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, in accordo con la Provincia e la Regione, questa volta ha impedito la partenza del carico. Il governo intervenga, il suo appello. "Io ritengo che quanto accaduto e quanto sta accadendo silenziosamente ogni giorno nei porti italiani, violi anche una legge, che è la legge 185 del 1990, è la legge che norma l'importazione, l'esportazione e il transito di armi nel nostro paese, dai porti del nostro paese. Vuol dire che l'Italia è consapevole, quando si dice le armi non sono italiane, che quello che sta succedendo va bene. E io credo che invece non vada assolutamente bene, perché lo vediamo tutti i giorni quello che succede nella striscia di Gaza". .