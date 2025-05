Ravenna, il ministro Valditara alla Job Academy

"Sono stata una ex corsista qui alla Job Academy. Ho fatto la mia esperienza fuori da qui e poi dopo sono diventata docente di saldatura. Le donne adesso sono anche più ricercate per la precisione". La scuola di saldatura, qui si formano ragazzi e sempre più ragazze che vogliono specializzarsi in un settore che offre opportunità concrete agli studenti degli istituti tecnici. 2 anni di corso gratuito e un contratto a tempo indeterminato. L'Academy è un collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Competenze indispensabili ma difficili da reperire per la manifattura italiana. La metà delle aziende fa fatica a coprire i posti disponibili. Non solo saldatori ma anche carpentieri, elettricisti, meccatronici, montatori, meccanici. "I numeri parlano, da qui a 5 anni, di oltre 650.000 unità. Quindi parliamo di numeri veramente strabilianti da poter inserire nel mercato del lavoro". L'accesso diretto all'Academy per gli studenti dei percorsi quadriennali, la riforma 4+2 voluta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A Ravenna si rivolge direttamente ai ragazzi: avete talenti meravigliosi che vanno valorizzati. La scuola ha il compito di individuarli. La sfida è dare a ognuno di voi prospettive di crescita e di futuro. "Vogliono soltanto avere le condizioni per potersi affermare. Ecco perché insisto tanto sul 4+2. E noi dobbiamo far sì che laddove la società sia più frammentata e più fragile ci sia la possibilità di recuperare. Anzi, la scuola stessa come grande strumento per far crescere la società. Da qui "Agenda Sud", ma anche "Agenda Nord", perché fenomeni di dispersione, fenomeni di fragilità, soprattutto nelle periferie delle grandi città del Nord si iniziano a manifestare". Gli ingressi nel mondo del lavoro italiano nei prossimi anni, sono le stime, il 39% dovrà essere di figure altamente specializzate con titolo universitario ma la maggioranza, il 55%, dovrà provenire da istituti tecnici e professionali. .