Re Carlo parla in italiano alla Camera: "Grazie Mattarella"

Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, membri del governo, senatori, deputati, autorità, signore e signori, sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi e molto grato al Presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di stato in Italia. È molto importante per la regina e per me tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale per entrambi, dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio. Peraltro spero di non stare rovinando la lingua di Dante. Così tanto da non essere più invitato in Italia. .