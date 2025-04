Redditi 2024, Portofino comune più ricco, tra le città Milano

È Portofino, in provincia di Genova, il comune più ricco d'Italia, oltre 88mila € di reddito medio. Una conferma per il secondo anno consecutivo complice anche lo spostamento della residenza di Piersilvio Berlusconi. Lo si evince dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2024 con anno d'imposta 2023, pubblicati dal MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fino al 2022 il primato era di Laiatico, in provincia di Pisa, che anche quest'anno, con oltre 58mila €, detiene il secondo posto grazie alla residenza del cantante Andrea Boccelli. Medaglia di bronzo per Basilio, in provincia di Milano con quasi 45mila €. Vediamoli i primi 10 comuni della classifica. Un reddito medio calcolato dividendo l'imponibile totale per il numero totale dei contribuenti. Cambiano i numeri e non di poco, dividendo l'imponibile complessivo per la frequenza di imponibile, semplificando la frequenza di coloro che hanno dichiarato reddito, come fanno alcune società di elaborazione dati. Primeggiano comunque Lombardia con 6 comuni e Piemonte con 2. Milano è decima tra i comuni con quasi 36mila e 500 €, ma prima tra i centri con almeno 120mila contribuenti. Seguita in questa speciale classifica da Parma con 28mila 641 € e Padova con 28mila 588 €. Roma staccata con 28mila 204 €. Profonda la spaccatura territoriale, la Lombardia è ancora la regione con reddito medio più alto, quasi 27mila €, e precede il Trentino Alto Adige a 25mila €. In fondo alla graduatoria la Calabria, con poco più di 17mila €. .