Referendum, Landini: "Obiettivo è raggiungere il quorum"

"L'obiettivo è raggiungere il quorum e portare a votare più di 25 milioni di persone. E credo che sia un obiettivo possibile perché il referendum permette di ottenere dei risultati molto precisi. Dare diritti in più a chi oggi non ce li ha, tutelare la sicurezza, dare cittadinanza a due milioni e mezzo di persone che vivono, lavorano, pagano le tasse, ma non ce l'hanno vuol dire a più di quattro milioni di persone estendere le tutele contro i licenziamenti ingiusti anche a tutti i nuovi giovani vuol dire ridurre drasticamente la precarietà. Significa dare garanzie e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto che la maggioranza degli infortuni e delle morti sul lavoro avviene nelle ditte in subappalto e in appalto. Quindi chi va a votare ha la possibilità di decidere per sé e per gli altri un miglioramento dei diritti". .