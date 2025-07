Regeni, sentenza in autunno. Madre Trentini: non c'è tempo

In aula gli ultimi testi delle difese. Assenti come sempre i quattro imputati, agenti e funzionari di servizi segreti egiziani. Il processo, iniziato a febbraio dello scorso anno, ha tentato di ricostruire i giorni nei quali di Giulio Regeni si era persa ogni traccia, quelli precedenti alla scomparsa, quelli successivi al ritrovamento del suo corpo, il 3 febbraio 2016. Si è tentato di spiegare e capire il perché delle azioni e delle omissioni di chi avrebbe dovuto fare e forse non affatto. Si è cercato il motivo della sua morte. Si riprenderà a metà settembre per arrivare a sentenza entro l'autunno. "Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel dopo quasi 10 anni, ma insomma questa resistenza ci sta portando dove volevamo". Ma in aula, insieme con Paola e Claudia, i genitori di Giulio, c'è un'altra madre, quella di Alberto Trentini, operatore umanitario arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 e da allora in carcere, senza un'accusa formale. "Oggi sono 8 mesi, 8 mesi esatti, che mio figlio Alberto è in prigione. Non possiamo più aspettare. Le nostre istituzioni dimostrino di avere a cuore la vita di un connazionale". Solo vaghi cenni da parte delle autorità venezuelane a terrorismo e cospirazione, ma nulla più, perché in fondo è chiaro che in un Paese allo stremo, di fronte a una crisi economica persistente, a misure restrittive imposte da Stati Uniti ed Europa, Alberto Trentini, come altri detenuti stranieri, è soltanto una pedina da scambiare. Mentre il tempo continua a scorrere. "Troppi silenzi hanno accompagnato questi mesi. Troppe prudenze, troppe deleghe. E soprattutto troppe ambiguità. È passato troppo tempo". .