Reggio Emilia, il Parmigiano Reggiano e i dazi di Trump

"Il 48% del parmigiano reggiano viene esportato, è che fatto 100 di questo export, il 22-23% va negli Stati Uniti; cioè gli Stati Uniti sono il nostro principale mercato estero, quindi assorbono circa il 10% della produzione totale di parmigiano reggiano, Ma il grande ragionamento che sono la nostra traiettoria di futuro." Un danno enorme per un prodotto simbolo del made in Italy, l'aumento 30% delle tariffe voluto dal presidente Trump dal 01 agosto, per i prodotti europei esportati verso gli USA, apre nuovi scenari. "Sarebbe irresponsabile non essere preoccupati perché se il dazio del Parmigiano reggiano dall'attuale 15% che si paga dal 1964, più un 30 dovesse passare ad un 45%, il prezzo per l'americano del Parmigiano reggiano sullo scaffale passerebbe da circa 22 dollari alla libbra a 34 dollari alla libbra, quindi è evidente che chi compra oggi Parmigiano reggiano qualcheduno di questi acquirenti non lo comprerà più." Il Parmigiano reggiano non può restare a guardare, raddoppiamo gli investimenti e puntiamo ad allargare il nostro mercato, ma non basta, dice il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli; l'appello all'Europa e alla presidente Von Der Leyen occorre maggiore coesione. "Un'ipotesi di smaltellare, la PAC, la politica agricola comune. È uno dei pochi pilastri di politica comune, va assolutamente, all'opposto di quello che dovrebbe essere il percorso, cioè politiche comuni per avere 27 paesi realmente uniti. Esportare Esportare il Parmigiano reggiano significa esportare un territorio non solo un prodotto. Lavorano direttamente, nella filiera del Parmigiano Reggiano oltre 50mila persone e non parliamo dell'indotto. Se il Parmigiano reggiano dovesse avere un contraccolpo, non è solo la filiera del parmigiano reggiano, ma sono delle comunità. Flavio Isernia, Sky TG 24, Reggio Emilia. .