Regionali, il Pd con Ricci teme che il M5S si sfili da corsa

Il PD è tutto con Matteo Ricci, la tegola piombata su Pesaro in piena campagna elettorale per le regionali è una grana difficile da gestire, e cambiare candidato e strategia in corsa ancora più complicato. Oltre al fatto che l'unico ad avere forse una chance di battere il centrodestra di Acquaroli, è proprio l'ex sindaco. La Schlein quindi è stata chiara, si va avanti. Dentro il partito però la vera paura è che il Movimento Cinque Stelle possa sfilarsi dalla corsa. Da un paio di giorni la segretaria Dem e il leader pentastellato, hanno animate conversazioni telefoniche sul caso Ricci e al Nazareno si vocifera che Conte stia facendo storie. Sembrerebbe voler prendere tempo in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Se però all'ultimo momento decidesse di tirarsi fuori dalla partita, Ricci sarebbe costretto a ritirarsi, e trovare un altro candidato nelle Marche, a poco più di due mesi dalle regionali per il PD praticamente sarebbe impossibile. Altra grana per i democratici in Puglia, dove c'è il rischio che Antonio De Caro si chiami fuori dalla corsa. L'ex sindaco di Bari potrebbe non scendere in campo se il governatore uscente Emiliano non rinuncerà a candidarsi al Consiglio Regionale. Intanto all'indomani dell'approvazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, lo scontro sulla giustizia è arrivato al CSM, dove i consiglieri laici di centrodestra hanno fatto slittare i lavori del plenum. Obiettivo: evitare di portare al voto la pratica a tutela del sostituto procuratore generale in Cassazione Piccirillo, attaccato dal Ministro Nordio per le sue valutazioni sul caso Al Masri. .