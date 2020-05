Regione Lazio, tampone gratuito a tutti

Ad oggi sono stati eseguiti 19414 test sierologici. Di questi la presenza di IgG è stata di 422. Di questi 422 positivi sono stati poi sottoposti a tamponi, 9 sono risultati positivi. Questo sistema ci consentirà di scovarne uno per uno e andremo avanti, molto velocemente nei prossimi… nei prossimi giorni. Si garantisce a tutti un tampone gratuito a chiunque lo faccia. Questo continua nel modello Lazio, che non è inferiore ad altri modelli e che ha avuto il coraggio di chiudere interi comuni, come Vo’, e a fare larghe campagne di testing, quando la Regione Lazio potrà mettere in cantiere tutti questi dati in maniera organica, dimostrerà di aver fatto un grande lavoro sul territorio.