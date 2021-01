Reithera, Ammendola a Sky TG24: i vantaggi del vaccino italiano

A fine di questo mese cominceremo la seconda fase di sperimentazione che sarà legata poi alla terza fase di sperimentazione che completerà la sperimentazione del vaccino con la quale capiremo se il vaccino, oltre ad essere sicuro, come già abbiamo dimostrato e immunogenico, come già abbiamo dimostrato, capiremo se è anche efficace. La sperimentazione, come le dicevo, comincerà a fine gennaio e finirà nell'estate. Potrebbe essere migliore proprio per quello che abbiamo già detto: una sola dose ad una temperatura di 4 gradi, quindi in un normale frigo. Questo farebbe molto la differenza perché rispettare la catena del freddo per poter distribuire dosi che poi devono essere tenute a temperatura di -60 -80 gradi è una cosa complicata da tenere sotto controllo. Invece avere la possibilità di avere delle dosi in frigo come un normale vaccino è sicuramente un valore aggiunto che si associa all'utilizzo di una sola dose.