La situazione che si restituisce al paese è di una criminalità sostanzialmente in diminuzione rispetto agli anni precedenti ma con un incremento importante dei crimini informatici. Il dato che deve far riflettere, per esempio alcuni reati che tradizionalmente si svolgevano nella vita reale come per esempio le truffe, oggi per il 65% avvengono online. Il mondo sta cambiando, non solo per la pandemia ma per la importante digitalizzazione in cui tutta l'umanità è coinvolta.