Report Polizia criminale, omicidi in calo, ma aumentano quelli commessi da minori

Diminuiscono gli omicidi volontari in Italia. Lo dicono i dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia, che ha preso in riferimento il decennio 2015-2024 ed ha evidenziato in 10 anni un decremento del 33%. Guardando agli ultimi due anni dallo studio emerge una decisa decrescita degli omicidi volontari nel 2024 rispetto all'anno precedente, pari al -6%. Il report è frutto di un'analisi interforze che confronta e integra dati acquisiti dalla banca dati delle forze di Polizia con informazioni fornite dai presidi territoriali della stessa Polizia e dell'Arma dei Carabinieri. Per ciò che riguarda il genere della vittima, nel 2024 rispetto all'anno precedente diminuiscono in misura maggiore gli omicidi con vittime maschili -6,36% del 5,8% quelli con vittime femminili. Se il dato generale è in miglioramento, lo stesso non può dirsi per gli omicidi che vedono coinvolti minorenni. La percentuale di minori autori di un omicidio in Italia è quasi triplicata nell'ultimo anno, mentre è quasi raddoppiata la percentuale di minorenni uccisi. Un esame a sé meritano gli omicidi che rientrano in contesti di criminalità organizzata che presentano la flessione maggiore, -72% negli ultimi 10 anni. .