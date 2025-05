Report sulle vigne urbane, Italia è Paese che ne ha di più

Le vigne urbane sono un patrimonio storico-culturale di biodiversità. Crocevia tra passato e futuro, campagna e città, tradizione e innovazione. Sono 157 quelle finora censite situate all'interno dei confini municipali di grandi città in 35 Paesi del mondo, 108 in Europa, per una superficie di oltre 600 ettari. Ed è l'Italia il Paese con il maggior numero di vigne urbane identificate, 32, ospitate in 15 diverse città. Molte vigne hanno anche risvolti sociali con diversi casi di cooperative che coinvolgono persone disabili. Questi spazi verdi all'interno dei confini urbani riescono anche in una missione speciale: impediscono che questi terreni vengano edificati. Per questo serve proteggerle e incrementarne la presenza. Durante l'evento a Roma dell'Ais sono state premiate le scuole vincitrici della borsa di studio 2024: l'Istituto Alberghiero di Pulsano, l'Istituto Basile-Caramia-Gigante di Locorotondo, l'Istituto San Benedetto di Cassino, l'Istituto Gagliardi-De Filippis Prestia di Vibo Valentia. "Per noi è assolutamente importante continuare a fare attività specifiche nelle scuole proprio per promuovere e valorizzare queste eccellenze, come il vino e come l'olio e al tempo stesso combattere l'abuso di alcol ed educare il gusto dei giovani". .