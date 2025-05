Resinovich, tecnico: lesioni al collo forse causata da me

essersi tolta la vita volontariamente. Liliana è stata uccisa, probabilmente soffocata e poi colpita più volte. Così la super perizia dell'anatomo patologa forense Cristina Cattaneo, poche settimane fa, decretava l'unico punto fermo sulla morte della sessantatreenne, il cui corpo senza vita è stato trovato la mattina del 05/01/2022 in un bosco alla prima periferia di Trieste. Tesi la cui solidità, in queste ore è minata dalle dichiarazioni di un tecnico che nel 2022 partecipò alla prima autopsia sul corpo della donna. Il giovane assistente, come riportato dal quotidiano Il Piccolo, si sarebbe recentemente presentato in procura, sostenendo che le lesioni al collo, sulle quali si basa la super perizia della Cattaneo, potrebbe averle provocate lui stesso durante l'esame autoptico. La frattura della faccetta superiore sinistra della vertebra T2, così viene catalogata nella perizia affidata al team dell'anatomo patologa, è stata nelle ultime settimane al centro di un confronto tra i periti nominati dal marito della donna, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio e legali dei familiari. La soluzione del giallo della morte di Liliana, oggi appare più lontana. Gianfranco Gatto, Sky TG 24. .