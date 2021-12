Responsabile Usar Sicilia: da macerie nessun rumore

Abbiamo operato sin dall'inizio, in situazione di difficoltà trovando inizialmente le prime due persone, le prime due donne, che per fortuna abbiamo trovato vive, abbiamo estratto vive. A seguire, abbiamo trovato altre tre persone purtroppo già decedute e stiamo procedendo alla ricerca delle altre persone, che ci risultano disperse. Purtroppo segnali, rumori non ce ne sono, stiamo rimuovendo le macerie in un certo modo, per evitare il crollo di quel poco che ancora di spazio c'è tra le macerie stesse, sperando che ci sia uno spazio vitale dove ancora possiamo trovare i dispersi che mancano.