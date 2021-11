Rettore Statale: controlleremo green pass a campione

Si controllano, come determina il decreto ministeriale, a campione. Anche se durante i test e gli esami li controlliamo tutti per maggiore sicurezza. Abbiamo fatto più di 3.000 test e tutti gli studenti avevano il Green Pass, diconsi tutti." "C'è un piccolo fronte universitario che è contrario al Green Pass, lei cosa ne pensa?" "Penso che ciascuno può dire le sue opinioni anche se, sottolineo, non le condivido affatto però il personale universitario deve rispettare le leggi come tutti i cittadini italiani. Io cito sempre una frase di Montesquieu. Che la libertà non è un principio astratto, la libertà è il diritto di fare ciò che le leggi consentono.".