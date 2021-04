Riaperture ristoranti, Riccione a tavola con ombrello

La pioggia non spegne la voglia di tornare al ristorante. "Anche con l'ombrello Primo giorno, diciamo, ha da piacere, ...con la mano destra, lo tengo sulla sinistra". Riccione, il maltempo nel giorno della ripartenza di bar e ristoranti, fino al 15 maggio ci si può sedere al tavolo ma solo all'aperto. "Sparecchiamo ma l'avevamo messo in previsioni perché è normale, se piove come facciamo? Dopo il 15 maggio si spera in una... anche dentro. Qualcosina, ci diano i numeri, ci diano a quanto li dobbiamo mettere però ci facciano lavorare". "Questa è la veranda sulla spiaggia che fra un paio di giorni apriremo anche questa, basta che non tira il vento, vola la sabbia anche". "Oggi? Difficile che mangiano tutti, qualcuno resta... gli diamo il sacchettino e va a casa a mangiare. Il tempo è così e non riesco a farne più di 30-40 posti". "Io ho un locale in Brianza, ho riaperto stamattina e sono scappato perché ho detto me ne vado, vado a Riccione che non vedevo l'ora di venire a mangiare qui". "È una bella cosa di tornare al ristorante, dopo tanto". "La speranza è che non chiudono più". "Volevamo essere i primi per dare un segno di speranza, per crederci". La libertà di tornare a consumare nei locali rimane condizionata dal rispetto delle regole anti-contagio. "Ci saranno sicuramente dei controlli mirati, organizzati, prima per sensibilizzare gli esercizi ma anche per controllare il rispetto delle normative vigenti da parte dei clienti". Le ruspe sulla spiaggia abbattono la duna di sabbia che ha protetto dalle mareggiate mentre gli operatori sono pronti a posizionare gli ombrelloni. "Speriamo solo che venga tanto sole e se la sabbia si bagna rallenta il lavoro moltissimo, invece con la sabbia asciutta nel giro di 3-4 giorni butti su tutto".