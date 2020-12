Riapre Mausoleo Augusto, dal 21 dicembre prenotazioni online

Il cammino per arrivare fino a qui è stato lungo, dalle iniziali fasi progettuali, ai lavori di restauro vero e proprio, agli interventi di musealizzazione che stiamo conducendo e sta facendo Fondazione Tim. "Un lavoro lungo anni, un lavoro di squadra" ha tenuto a sottolineare la sindaca di Roma che oggi consente di restituire ai Romani e al mondo un monumento unico, il mausoleo di Augusto, che riapre al pubblico dopo 14 anni. Certo non da subito, il momento non è favorevole, occorrerà aspettare il 1° marzo prossimo. E questo per noi è fondamentalmente un grande regalo che vogliamo fare, un grande regalo in un momento, permettetemi di dire, anche complesso, anche difficile. E allora riaprire un monumento come questo è anche un segnale di speranza. Dal primo marzo, giorno della riapertura, fino al 21 aprile, il Natale di Roma, la visita sarà gratuita per tutti, ha aggiunto la sindaca, e per tutto il 2021 sarà gratis per i Romani. Le visite saranno ovviamente organizzate nel rispetto delle norme anti covid e dunque sarà necessario prenotarsi attraverso un sito disponibile a partire dal 21 dicembre.