Ricciardi: 70% popolazione vaccinata entro l'estate

No, forse tutti entro giugno no, sono più propenso a identificare la cifra della Presidente Von der Layen come possibile, è possibile perché quello che succederà è che da aprile in poi noi i vaccini ce l'avremo. In questo momento c'è stato un problema di ritardo produttivo, ma man mano sia le stesse aziende che li producono, sia per il trasferimento tecnologico per farli produrre ad altri, noi a partire, io credo, da aprile i vaccini li avremo, soprattutto li avremo nella seconda parte dell'anno. Per cui forse il 100% della popolazione no, però una parte significativa sì, ma importante perché questi vaccini riducono immediatamente come c'è ancora una volta dimostrato Israele, la mortalità.