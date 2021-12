Ricciardi a Sky Tg24: covid infetta e si riproduce rapido

"Professor Walter Ricciardi, che è consulente anche del Ministro della Salute, Speranza, Professore salve, buongiorno. Oltre ad essere Presidente della Federazione Mondiale di Sanità Pubblica, quindi lei di misura ne sa abbastanza." "Quello che noi facciamo e che abbiamo fatto anche ieri, è adeguare le decisioni, alla evoluzione epidemica e questo virus, purtroppo, caratterizza questa evoluzione epidemica, per la rapidità. Cioè la rapidità con cui contagia e la rapidità con cui si riproduce, addirittura raddoppiandosi ogni un giorno e mezzo, due giorni. Per cui noi dobbiamo assolutamente evitare che i contagi, come in Gran Bretagna, arrivino a 100-120mila al giorno, il che significa, comunque, una pressione forte nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e con queste misure dobbiamo, naturalmente non da soli, ma insieme alla collaborazione di tutti i cittadini, sperare che possiamo farlo." "Senta Professore, ma il piccolo lo abbiamo raggiunto? Perché noi, praticamente è una situazione un po' paradossale, no? L'abbiamo messo in evidenza anche nelle ultime ore, noi siamo in una fase in cui sappiamo molte più cose del virus, abbiamo preso molte più misure, rispetto anche al passato, misure anche audaci, non sempre gradite, anche quelle che riguardano l'obbligo del vaccino per alcune categorie. Quel che è certo che però, a fronte di tutto questo e comunque grazie ad un'ottima campagna di vaccinazione, noi abbiamo ancora un'esplosione di contagi, che non avevo mai visto fino ad ora, nel nostro Paese, che cos'è successo?" "È successo che ci sono state due varianti. In particolar modo Delta, aveva già cambiato le carte in tavola, perché anch'essa si riproduceva con una velocità enorme, ma Omicron addirittura la sorpassa di 4-5 volte, per cui, di fatto, ci troviamo di fronte a delle varianti che hanno questa capacità riproduttive e di contagiare, enorme. E poi, purtroppo, soprattutto Omicron, che in qualche modo oltrepassano alcune resistenze. Intendiamoci, la vaccinazione, anche quella con due dosi, è fondamentale perché evita di andare in ospedale, evita conseguenze gravi, evita di morire, però, purtroppo, non evita più, in maniera assoluta, come nel caso precedente, l'infezione. Per cui ci saranno due pandemie: la pandemia per i non vaccinati, che sostanzialmente avranno conseguenze gravi dal punto di vista clinico e la pandemia per i vaccinati, che sostanzialmente potranno infettarsi con quegli inconvenienti di dover stare a casa, di dover fare tamponi, di doversi isolare e comunque entrambe, la combinazione di entrambe, provoca pressione sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ripeto, le vaccinazioni rimangono il presidio fondamentale, però in questa fase ci vuole anche il comportamento e le misure del Governo, sono state improntate proprio a cercare di far adottare comportamenti sani.".