Ricciardi a Sky TG24: Omicron è temibile

È successo, che ci sono state due varianti. In particolar modo Delta, aveva già cambiato le carte in tavola, perché anch'essa si riproduceva con una velocità enorme, ma Omicron addirittura la sorpassa di 4-5 volte, per cui di fatto, ci troviamo di fronte a delle varianti che hanno questa capacità riproduttive di contagiare enorme. E poi, purtroppo, soprattutto Omicron, che in qualche modo, oltrepassano alcune resistenze. Intendiamoci, la vaccinazione, anche quella con due dosi, è fondamentale perché evita di andare in ospedale, evita conseguenze gravi, evita di morire, però purtroppo non evita più, in maniera assoluta, come nel caso precedente, l'infezione. Per cui ci saranno due pandemie: la pandemia per i non vaccinati, che sostanzialmente avranno conseguenze gravi dal punto di vista clinico e la pandemia per i vaccinati, che sostanzialmente potranno infettarsi con quegli inconvenienti di dover stare a casa, di dove fare tamponi, di doverti isolare. E comunque entrambe, la combinazione di entrambe, provoca pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.