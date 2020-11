Ricciardi, alcune aree metropolitane sono per me rosse

Alcune aree metropolitane di regioni in zona gialla sono già per me zona rossa, ma questo non lo dico sulla base di quei dati, lo dico sulla base della pressione che i miei colleghi di quelle regioni mi dicono che in certi casi è insostenibile. Ci sono, lo ribadisco, alcune aree metropolitane in cui ormai gli ospedali, i pronto soccorso sono totalmente intasati, quindi non riusciamo a curare nè i pazienti covid nè men che meno i pazienti non covid che in ospedale per interventi importanti, per patologie rilevanti, non ci riescono più ad arrivare.