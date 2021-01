Ricciardi: medici no vax? inaccettabile, cambino mestiere

Non è neanche lontanamente pensabile che una persona che dovrebbe essere lì per assistere, per migliorare la salute di una persona non solo la mette a rischio, ma quasi sicuramente la pone in condizioni di rischiare la propria vita, perché nelle residenze sanitarie assistenziali c'è stato il 30, il 40% dei morti che noi abbiamo registrato, quindi è assolutamente inaccettabile, ma dovrebbe essere spontaneo da parte di un operatore sanitario di fronte a un vaccino sicuro, protettivo, abbracciarlo immediatamente e quindi chi fa questo comportamento non può fare questo lavoro, questo è poco ma sicuro.