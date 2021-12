Ricciardi: nessun obbligo vaccino bambini ma persuasione

L'obbligo sicuramente c'è per i professionisti, c'è per gli operatori ma non per i bambini. Per i bambini bisognerà fare una campagna attiva per far capire che la vaccinazione è importantissima. Innanzitutto il vaccino è sicuro e protettivo, ne sono state somministrate milioni di dosi già soprattutto negli Stati Uniti e in Israele, sta dando dei risultati straordinari in termini di protezione e purtroppo in questa fase, già con la Delta ma speriamo non con la Omicron, sono soprattutto loro che si ammalano, perché sono loro che non sono protetti e vanno a scuola. Allora per continuare a farli andare a scuola, per continuare a farli giocare è importante, l'atto più importante che possono fare dei genitori è vaccinarli. Ma nel momento in cui questa decisione, come è stata presa, di introdurre la vaccinazione pediatrica verrà fatta in Italia sarà basata sulla persuasione, non sull'obbligo.