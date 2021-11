Ricciardi: rischio peggioramento tra gennaio e febbraio

In questo momento siamo tra i Paesi migliori proprio perché abbiamo, sostanzialmente, un'alta copertura vaccinale e abbiamo questo green pass estensivo che consente, in qualche modo, di frequentare gli ambienti interni con un certo livello di sicurezza. Se noi continuiamo, e naturalmente poi il comportamento individuale deve essere sintonico rispetto a queste esigenze, noi potremmo superare l'inverno in maniera adeguata. Naturalmente è molto importante il richiamo delle terze dosi, perché tra gennaio e febbraio scadono i sei mesi per milioni di persone. Queste persone dovranno proteggersi perché altrimenti noi tra gennaio e febbraio potremmo vedere invece che questa ondina diventa un'ondata un po' più forte. Però noi rispetto ad altri Paesi siamo messi molto molto meglio.