Riccione, dopo pandemia mancano 7000 stagionali in Riviera

Il lavoro l'ha trovato senza difficoltà Remis ha 18 anni, da 10 giorni è uno dei camerieri di questo ristorante sulla spiaggia di Riccione. "Ho lavorato sempre, è stata dura sì poi il tempo del divertimento arriverà." La fatica non di chi cerca ma di chi offre lavoro. "Io ho due locali e mi devo aggrappare a delle persone straniere perché qui non si trovano, io sono qui da 56 anni gli altri anni questo problema non c'era perciò è una conseguenza di quello che è successo." Sulla riviera romagnola mancano all'appello 7000 lavoratori stagionali. "In spiaggia facciamo fatica a trovare del personale qualificato causa pandemia tanti hanno cambiato tipo di mestiere." Le prenotazioni nelle strutture ricettive preannunciano un'estate da tutto esaurito, la ripartenza è cominciata lo dicono le presenze di questi primi fine settimana ma gli imprenditori del turismo sono ancora alla ricerca di personale un problema non nuovo per il settore alberghiero, la pandemia l'ha amplificato. "Una gran fatica a trovare camerieri per il ristorante, cameriere ai piani, segretari di ricevimento chiaramente cerchiamo persone professionali insomma e vogliamo dare qualità." C'è una critica che ogni tanto si percepisce, se fossero pagati di più i lavoratori si troverebbero, è così o non è così? "Si possono contare sulle dita le strutture che applicano delle condizioni non corrette nei confronti di dipendenti. Un cameriere ad esempio prende fra i 1500, 2000 euro al mese e qualche mancia ovviamente.".