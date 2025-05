È in corso in queste ore nel Trevigiano e in altre province del Nord Italia una vasta operazione della Polizia di Stato volta a smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e al suo trasferimento fraudolento all'estero. La Polizia di Treviso, in particolare, sta eseguendo otto ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e una agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti imprenditori italiani e cinesi, appartenenti al sodalizio criminale. .