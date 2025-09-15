Rientro in classe, tra speranze e sfide educative

Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie, quartiere Ponticelli, estrema periferia orientale della città. Valeria Pirone dirige questo istituto con quasi 1.000 alunni e il primo giorno di scuola inizia tra desideri e sfide educative. Dopo un episodio di violenza a scuola, l'anno scorso ci sono stati controlli con i metal detector. "Questo è veramente un fenomeno così diffuso che quasi non si crede. Noi che siamo operatori della scuola ce ne siamo dovuti rendere conto, perché li abbiamo visti, perché ce lo hanno raccontato. All'uscita da scuola c'è chi minaccia l'altro mostrandolo, chiaramente senza farlo vedere al docente, il possesso dell'arma, come a dire: devi fare quello che dico io. Questo è diffusissimo". La novità poi che impatta notevolmente sulla vita quotidiana degli studenti è il divieto di utilizzare gli smartphone a scuola. In questo istituto, dove le attività di laboratorio sono tante, li troviamo tutti su un banco all'ingresso dell'aula, siamo nel laboratorio di CAD, cioè progettazione 2D e 3D. Contraria al divieto una parte degli studenti, fortemente critica su questo e altri provvedimenti come il voto in condotta. "Va affrontato con soluzioni più profonde che insegnino l'approccio al telefono e al mondo dell'internet in un modo che sia sano e non repressivo e non proibizionista, anche perché altrimenti vuol dire che uno sta qualche ora in classe senza telefono per poi continuare a immergersi in un mondo, che abbiamo visto anche spesso, essere fuorviante". E mentre nelle scuole superiori non ci sono grossi problemi di organico, nella scuola primaria e dell'infanzia un esempio: sono in corso le procedure di assunzione di 128 maestre della scuola dell'infanzia a Napoli che ancora mancano all'appello. .

