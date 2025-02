Rifiuti e corruzione, indagato il governatore del Molise

Non era presidente della Regione Molise, come ci tiene a precisare, era comunque presidente della Provincia di Campobasso, fra il 2020 e il 2023 e sindaco di Termoli. Tre anni in cui sarebbe avvenuto un illecito traffico di rifiuti anche con la Puglia, che oggi lo vede indagato per corruzione. Francesco Roberti era progettista della società Energia Pulita e svolgeva pratiche da consegnare al Comune di Termoli che in quel periodo amministrava. Secondo l'accusa accettava, dalla società stessa, denaro e regalie per sé e per la moglie, Elvira Gasbarro, tecnica ambientale, indagata insieme ad altre 43 persone. I magistrati parlano di un intreccio. Roberti avrebbe favorito la società ed altre imprese attraverso procedure amministrative agevolate e la concessione di autorizzazioni ambientali. Avrebbe dunque esercitato i suoi poteri per regolamentare i carichi giornalieri di rifiuti che venivano ricevuti dai proprietari di una discarica locale. Nelle carte si parla di quasi 780mila euro per indicare e favorire una determinata impresa. Roberti, oggi governatore della Regione in quota centro-destra, si dice estraneo ai fatti. "Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge", fa sapere. E continuerà a svolgere il suo lavoro, conclude. .