Riforma scuola, Valditara: ci sarà poesia e storia Occidente

La scuola cambia, o almeno ci prova. La commissione incaricata della redazione del testo, con le prime indicazioni di come sarà la scuola a partire dal 2026, ha infatti terminato i lavori ed è pronta ad aprire il tavolo di confronto per avviare la fase di consultazione con le associazioni professionali e con i sindacati della scuola. La Bibbia come l'Iliade e l'Odissea, il latino insegnato anche alle medie perché abitua a studiare. Il ministro del merito e dell'istruzione Giuseppe Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera fa il punto sulla riforma dei programmi della scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie. Alcune novità erano nell'area come il latino curricolare, ma opzionale reintrodotto alle medie. Anche il programma di storia venne rivisto con particolare attenzione all'occidente. Per Valditara è importante comprendere le nostre radici per interpretare il futuro. Per questa ragione i due interi anni delle elementari saranno dedicati allo studio dei Greci e dei Romani, con particolare attenzione all'impatto del cristianesimo sulle culture occidentali. La Bibbia è messa insieme a Iliade e Odissea è una grande testimonianza culturale sottolinea Valditara fondamento di molta parte della nostra arte, della nostra letteratura. Valditara prosegue concentrandosi anche sulla poesia come strumento utile alla memoria che nell'epoca di internet e delle tecnologie digitali viene trascurata come la calligrafia. In molti scrivono in stampatello perché non conoscono il corsivo. Il primo rappresenta la calligrafia di chi urla il corso di chi riflette sottolinea il ministro. Attenzione all'intelligenza artificiale, ma sempre col tramite dell'insegnante che permetterà ai ragazzi di comprenderne a fondo le potenzialità. Proseguirà anche il percorso di formazione scuola-lavoro, grazie anche alle iscrizioni cresciute di due volte e mezzo. Infine saranno cinquanta i milioni sul piatto per la trattativa del contratto integrativo con a partire dall'anno prossimo un'assicurazione sanitaria complementare che potrà comportare fino a tremila euro di rimborsi all'anno per il personale scolastico. Claudio casca i t g ventiquattro .