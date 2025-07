Rimini, omicidio Paganelli, Dassilva rinviato a giudizio

Luis da Silva deve andare a processo, lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rimini. Il 35 enne senegalese deve rispondere di omicidio volontario aggravato. Secondo la Procura, il 03/10 del 2023 avrebbe ucciso con 29 coltellate, Pierina Paganelli, 78 anni, nel seminterrato del palazzo di via del Ciclamino. Per gli inquirenti Da Silva, unico indagato per il delitto e in carcere da un anno voleva mantenere segreta la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Avrebbe agito perché temeva che Pierina Paganelli la scoprisse e compromettesse il suo matrimonio. Il rinvio a giudizio arriva al termine di indagini lunghe e particolarmente complicate. Quattro mesi fa la svolta Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento, cambia versione sulla mattina del 04/10. parcheggia la sua auto nel garage del condominio e trova il corpo. Agli inquirenti per la prima volta dice che Luis era lì ad attenderla e non era in casa come insieme avevano invece sostenuto. E' sempre lui afferma Bianchi, ad avvertirla che dietro la porta c'è una donna riversa a terra. Una ricostruzione non veritiera secondo i legali di Da Silva, che intanto smantellano la principale prova raccolta dagli Investigatori contro il loro assistito. Il video ripreso dalla videocamera di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino. L'uomo ripreso di spalle la sera dell'omicidio non è l'indagato, lo accerta, un esperimento giudiziale. Sarà ora il processo a stabilire se l'assassino di Pierina Paganelli, sia Da Silva, prima udienza, il 15/09. TG 24. .