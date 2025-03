Rimini, omicidio Paganelli: indagata anche la nuora

Convocata in Procura a Rimini insieme ai suoi legali e indagata per favoreggiamento nell'omicidio della suocera Pierina Paganelli, la 78 enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023 nei garage del condominio in cui viveva. Manuela Bianchi entra in Procura da un ingresso riservato, evita le telecamere, risponde alle domande degli inquirenti un lungo interrogatorio. E' lei, la mattina dopo il delitto, a scoprire il corpo nel seminterrato. Nel suo racconto, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un buco temporale di quattro minuti, il sospetto è che possa aver avuto un contatto con Louis Dassilva, con cui aveva una relazione extraconiugale, unico indagato per l'omicidio in carcere dallo scorso luglio. Così il consulente della donna. "Il Pubblico Ministero vuole che si vadano a cristallizzare alcuni elementi che sicuramente riterrà utile all'indagine a mio avviso. Fuori dalla Procura arriva anche il fratello di Manuela Bianchi, Loris: "Voglio dare una forma di sostegno a mia sorella e basta. Son qui per quello. Vediamo se queste ipotesi saranno verità, perché parliamo sempre e solo di ipotesi". "Anche chi è in carcere è in carcere per ipotesi per cui". .