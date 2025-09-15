Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva

00:01:47 min
|
2 ore fa

"È una certezza, non è un credere". "Che cosa?" "Che Louis Dassilva è innocente". Lo ha rivisto in aula e rimane convinta che il marito non sia un assassino. Le parole di Valeria Bartolucci, al termine della prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, unico imputato in carcere da oltre un anno, si è sempre dichiarato innocente. Per l'accusa, la sera del 3 ottobre del 2023 nei garage del condominio di Via del Ciclamino, il 35enne senegalese avrebbe ucciso la pensionata 78enne sua vicina di pianerottolo con 29 coltellate. Per gli inquirenti temeva che la donna scoprisse la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. I suoi avvocati chiedono ai giudici la nullità dell'incidente probatorio della Bianchi. La mattina dopo l'omicidio, secondo la donna, Dassilva non era in casa come lui sostiene, ma l'attendeva nei garage e le disse che c'era il corpo di una donna a terra. "Ci sono altri elementi che si stanno anche formando e che andranno a creare un quadro più completo tra indizi, prove dichiarative e prove scientifiche. E lì vedremo se queste dichiarazioni pesano realmente o meno nel quadro indiziario a carico di Dassilva". I parenti di Pierina Paganelli sono in aula: abbiamo fiducia nel lavoro svolto dagli inquirenti. Ora attendiamo giustizia. Giuliano Saponi è uno dei tre figli, marito di Manuela Bianchi. Di Dassilva dice: "Secondo me è l'uomo che ha ucciso mia madre. Finalmente, dopo tanto tempo, si parte in una certa direzione e noi non vedevamo l'ora perché l'attesa è stata angosciante, stressante, molto dura per tutti noi". Il 20 ottobre la prossima udienza. .

ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 24 minuti fa
pubblicità
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 24 minuti fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 1 ora fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV TASER MORTIERROR! SRV TASER MORTI
cronaca
Uso del taser, morto a 41 anni: terzo caso in un mese
00:01:38 min
| 11 minuti fa
Rientro in classe, tra speranze e sfide educativeRientro in classe, tra speranze e sfide educative
cronaca
Rientro in classe, tra speranze e sfide educative
00:01:52 min
| 3 ore fa
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobreApreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
cronaca
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
00:01:44 min
| 4 ore fa
Violenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cuginiViolenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cugini
cronaca
Sulmona, ragazzina abusata dai 10 anni. Indagati due cugini
00:01:33 min
| 4 ore fa
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
cronaca
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
00:00:25 min
| 4 ore fa
ERROR! T13150925ERROR! T13150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a romaBaby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
cronaca
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
00:00:50 min
| 6 ore fa
Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killerUomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killer
cronaca
Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killer
00:01:08 min
| 7 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 24 minuti fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 24 minuti fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 1 ora fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV TASER MORTIERROR! SRV TASER MORTI
cronaca
Uso del taser, morto a 41 anni: terzo caso in un mese
00:01:38 min
| 11 minuti fa
Rientro in classe, tra speranze e sfide educativeRientro in classe, tra speranze e sfide educative
cronaca
Rientro in classe, tra speranze e sfide educative
00:01:52 min
| 3 ore fa
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobreApreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
cronaca
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
00:01:44 min
| 4 ore fa
Violenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cuginiViolenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cugini
cronaca
Sulmona, ragazzina abusata dai 10 anni. Indagati due cugini
00:01:33 min
| 4 ore fa
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
cronaca
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
00:00:25 min
| 4 ore fa
ERROR! T13150925ERROR! T13150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a romaBaby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
cronaca
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
00:00:50 min
| 6 ore fa
Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killerUomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killer
cronaca
Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killer
00:01:08 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità