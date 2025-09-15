Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva

"È una certezza, non è un credere". "Che cosa?" "Che Louis Dassilva è innocente". Lo ha rivisto in aula e rimane convinta che il marito non sia un assassino. Le parole di Valeria Bartolucci, al termine della prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, unico imputato in carcere da oltre un anno, si è sempre dichiarato innocente. Per l'accusa, la sera del 3 ottobre del 2023 nei garage del condominio di Via del Ciclamino, il 35enne senegalese avrebbe ucciso la pensionata 78enne sua vicina di pianerottolo con 29 coltellate. Per gli inquirenti temeva che la donna scoprisse la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. I suoi avvocati chiedono ai giudici la nullità dell'incidente probatorio della Bianchi. La mattina dopo l'omicidio, secondo la donna, Dassilva non era in casa come lui sostiene, ma l'attendeva nei garage e le disse che c'era il corpo di una donna a terra. "Ci sono altri elementi che si stanno anche formando e che andranno a creare un quadro più completo tra indizi, prove dichiarative e prove scientifiche. E lì vedremo se queste dichiarazioni pesano realmente o meno nel quadro indiziario a carico di Dassilva". I parenti di Pierina Paganelli sono in aula: abbiamo fiducia nel lavoro svolto dagli inquirenti. Ora attendiamo giustizia. Giuliano Saponi è uno dei tre figli, marito di Manuela Bianchi. Di Dassilva dice: "Secondo me è l'uomo che ha ucciso mia madre. Finalmente, dopo tanto tempo, si parte in una certa direzione e noi non vedevamo l'ora perché l'attesa è stata angosciante, stressante, molto dura per tutti noi". Il 20 ottobre la prossima udienza. .