Rissa a Castelfranco Veneto, 2 arresti per il 20enne ucciso

Le misure cautelari al termine di un lungo confronto con gli inquirenti nella caserma dei carabinieri di Castelfranco Veneto. Sarebbero due giovani di origini magrebine, i responsabili della morte del ventenne Lorenzo Cristea, ucciso a coltellate, durante una violenta rissa, avvenuta all'esterno di una discoteca della zona tra due gruppi di ragazzi. I due, di 21 e 19 anni, sono stati accusati rispettivamente di omicidio e tentato omicidio di rissa aggravata e lesioni personali. Tutto è avvenuto in pochi minuti nelle sale della discoteca La Baita al Lago, nel Trevigiano all'alba di domenica mattina. Una lite per futili motivi degenerata in un vero e proprio regolamento di conti tra i due gruppi. Urla, spintoni, poi la violenta rissa, durante la quale Lorenzo Cristea è stato ucciso. Un ventiduenne amico della vittima, è rimasto ferito, ed ora si trova ricoverato in condizioni gravi ma stabili presso l'ospedale locale. nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Treviso, altri sette ragazzi sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata. "C'è un problema legato probabilmente al possesso di questi coltelli, queste armi che ormai è diventato non dico di uso comune, ma molto spesso capita che questo liti poi trascendono in qualcosa di più grave, proprio perché chi poi il soggetto, che reagisce è comunque armato, quindi su questo poi dovremmo fare una riflessione un po' più ampia". .