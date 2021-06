Ristoranti, cosa potrebbe cambiare nelle limitazioni

Aggiungi un posto a tavola o forse no, se è vero infatti che sono tornate le consumazioni al banco e la ristorazione al chiuso ciò che è ancora poco chiaro è il numero di posti a tavola consentito, quattro persone al massimo a meno che non si tratti di conviventi, è questo il limite che, come spiega il Ministero della Salute, si applica sia in zona gialla sia in zona bianca, nessuna tavolata organizzata tra amici come molti speravano di poter tornare a fare, ma al massimo un pranzo o una cena più intimi, un limite questo che però potrebbe venir meno nelle prossime ore, secondo quanto si apprende infatti, il Ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ne avrebbe discusso con il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. La restrizione secondo l'interpretazione dell'ufficio legislativo del Ministero per gli Affari Regionali si applicherebbe solo in zona gialla e se ciò venisse verificato il numero di commensali in zona bianca potrebbe non avere limite e non solo per membri dello stesso nucleo familiare. A non cambiare sono altri obblighi, come il mantenimento di un metro di distanza tra clienti di tavoli diversi, la mascherina in ogni occasione in cui non si è seduti al tavolo e l'utilizzo di menù digitali o plastificati e quindi disinfettabili dopo l'uso.