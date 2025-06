Rivalta, uccide la compagna e si suicida nel lago

Susy Carbone, 54 anni, e Alessandro Raneri, 55, si conoscevano da tempo e avevano cominciato una relazione sette anni fa. Vivevano al secondo piano di questo palazzo di Rivalta, alle porte di Torino. Giovedì mattina verso le 08:30, i vicini li sentono litigare per qualche minuto, poi più nulla. Secondo la ricostruzione dei carabinieri lui la colpisce più volte al collo e alla nuca con una lama e la uccide. Subito dopo prende l'auto e si dirige verso il lago Grande di Avigliana, che dista una ventina di chilometri. Una volta qui parcheggia e probabilmente imbottito di tranquillanti, si getta in acqua per non riemergere più. i vigili del fuoco recuperano il suo corpo un paio d'ore dopo. Quando i carabinieri arrivano qui a Rivalta per dare a Susy la brutta notizia, la trovano a terra, in mansarda, senza vita. Il sangue è dappertutto nell'appartamento. Manuela, una vicina di casa, conosceva bene la coppia. "Eravamo in buoni rapporti sia lei che lui anche e col figlio anche". "Come si spiega quello che è accaduto?" "Non lo so, non lo so. Forse lui per la perdita del lavoro. Non lo so". Alessandro faceva l'elettricista, ma dopo il Covid aveva perso il lavoro ed era entrato in depressione. Soffriva di disturbi psichiatrici ed era in cura presso il centro di igiene mentale, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sembravano essere migliorate perché aveva trovato un nuovo impiego e aveva ricominciato anche a prendere le medicine. Susy Carbone, che vendeva pasta fresca in un banchetto al mercato, era molto conosciuta in paese, sorella di un ex assessore comunale molto amato e scomparso nel 2024. "È una ferita per Rivalta, per i rivaltesi. Speravamo che la nostra cittadina, fosse immune da questo genere di avvenimenti, ma purtroppo non è così".