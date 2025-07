Rocca di Papa, indagato uomo che ha sparato a omicida figlio

Ci sarebbe una vendetta personale all'origine del delitto avvenuto a Rocca di Papa, cittadina dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Roma. Qui, stando alle indagini, un padre ha ammazzato l'uomo che credeva essere il killer di suo figlio. La vittima si chiamava Franco Lollobrigida, aveva 35 anni. A sparare Guglielmo Palozzi, 62 anni, operatore ecologico. L'incontro fra i due è avvenuto in pieno centro, forse per caso, martedì mattina. Palozzi avrebbe tirato fuori un'arma e avrebbe sparato al presunto assassino di suo figlio alla schiena, davanti a diverse persone che a quell'ora, erano circa le 10 del mattino, si trovavano nella zona. Proprio dai testimoni che gli inquirenti stanno sentendo potrebbero emergere dettagli utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio. Risale a cinque anni fa il delitto del figlio di Palozzi, che si chiamava Giuliano, e che è stato ucciso per un debito di droga di €25, massacrato di botte. Il presunto killer Lollobrigida, imputato per il delitto, aveva ammesso davanti ai magistrati di aver partecipato al pestaggio, ma aveva anche dichiarato di aver agito per difesa personale e che non era da solo ma c'erano anche altre persone con lui. La Corte d'Assise nel 2024 gli aveva creduto e lo aveva assolto ma lo scorso maggio la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza condannandolo a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. C'era stato un ricorso in Cassazione del suo legale, ecco perché l'uomo ieri mattina era a piede libero e poteva passeggiare per le strade del suo paese. Palozzi, che ha sparato, è stato fermato per omicidio. .