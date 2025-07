Rogo nel milanese, muore 60enne, si indaga per omicidio

È un 60 enne di origine straniera, ma di cittadinanza italiana, l'uomo trovato semicarbonizzato nella notte dopo l'incendio che ha devastato l'appartamento al piano terra del civico 130, di via Umberto Fogagnolo a Sesto San Giovanni nel milanese. Sul corpo sono state rinvenute numerose ferite di arma da taglio che fanno pensare che la vittima sia stata accoltellata e che solo successivamente l'appartamento sia stato dato alle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno dovuto segare le sbarre alla finestra e sfondare la tapparella Investigativo Antincendio, risulta che il rogo sia divampato nella camera da letto, dove la vittima dormiva. I vicini rientrati nelle loro abitazioni dopo essere stati evacuati per diverse ore, raccontano di aver sentito urla nel cuore della notte, poco prima di notare del fumo sulle scale. Tutti concordano nel dire che in quell'appartamento gli inquilini cambiavano continuamente. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Procura di Monza. La casa risulta occupata da uno studente ventenne italiano fuori sede, che è stato rintracciato e risulta fosse tornato da qualche giorno nel comune d'origine e che avesse ceduto temporaneamente l'uso dell'appartamento alla vittima. Attesa nelle prossime ore l'autopsia che confermerà anche l'identità della vittima. Carlo in Bimbo, Sky TG 24, Sesto San Giovanni.