Rogo Università della Tuscia, crolla parte del tetto di Agraria

Fiamme altissime e fumo, tanto fumo. Per ora i Vigili del Fuoco di Viterbo, supportati da squadre di Roma, Rieti e Terni, hanno lavorato per spengere il vasto incendio divampato intorno alle 10 del mattino sul tetto della Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. "Nel giro di poche ore siamo riusciti a contenere, ma ancor più a spegnere l'incendio e ad attaccarlo anche in prossimità dei focolai, degli ultimi focolai che sono all'interno, all'interno dei piani". Evacuati immediatamente docenti, personale e studenti. "Non ci siamo allarmati finché non abbiamo sentito la Polizia che ha bussato alla porta e ci ha detto di uscire. Non essendo scattato l'allarme antincendio, non ci siamo preoccupati finché, appunto, non abbiamo visto la gravità della cosa da fuori". Evacuati anche un albergo e diverse strutture vicine, compreso il tribunale che vedete, bloccate le strade di accesso. Mentre il Comune ha raccomandato di tenere chiuse le finestre degli appartamenti nel raggio di un chilometro. Per qualche ora si è temuto che un operaio che stava lavorando proprio su quel tetto fosse disperso, invece è stato rintracciato e sta bene. Si conta qualche lieve intossicato, ma nessuno in condizioni gravi. Ora si guarda alle cause del rogo. Una volta spenti anche gli ultimi focolai, si dovrà capire cosa abbia scatenato l'incendio, se sia scaturito dai lavori di posa della guaina catramata o dall'impianto fotovoltaico. "Bisognerà poi fare degli accertamenti, noi per la nostra parte, poi daremo tutto alla Procura che penserà a fare insomma le indagini e accertarne le cause con maggior dettaglio". .