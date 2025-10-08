Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture

Un tuffo nel passato, con un occhio rivolto al futuro. Un viaggio nella storia delle grandi opere per raccontare la costruzione di dighe, ponti, strade, autostrade e non solo. Tecnologie d'ingegno nelle infrastrutture che hanno segnato epoche e rivoluzionato il progresso umano. È Evolutio, la mostra interattiva, immersiva, con installazioni multimediali, ideata e realizzata da Webuild, che attraversa l'Italia dagli anni '30 fino ad oggi e la sua trasformazione da un paese agricolo ad una potenza industriale. "Vedere come è cambiato il paese, come sono cambiati i paesi in cui abbiamo operato, e in che modo queste infrastrutture realizzate hanno reso migliore la vita della gente, oltre la trasformazione delle persone e del modo di lavorare che c'era agli inizi del '900 e quello che c'è invece oggi. Due mondi un po' separati, un po' lontani, ma uniti dalla stessa voglia di fare". Oltre 100 le immagini storiche e contemporanee di opere simbolo come la metropolitana di Milano, di Roma e di opere oltre confine come il Canale di Panama, i ponti sospesi in Turchia, le grandi dighe in Africa, corredate dalle testimonianze di operai, tecnici, ingegneri che hanno contribuito alla loro realizzazione. La mostra si conclude con un modello del Ponte sullo stretto. "Il Ponte sullo stretto, così come viene rappresentato e così come sarà realizzato, segnerà il destino del nostro paese, della nostra Europa. E il Ponte sullo stretto è la nuova rotta che l'Italia indica all'Europa". .

