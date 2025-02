A Roma, il 23 febbraio, una banda ha svaligiato il centro commerciale Commercity, rubando cellulari, PC e TV. Dopo aver sfondato l’ingresso con un furgone, i ladri hanno cosparso la strada di chiodi e incendiato due veicoli su via Portuense per ostacolare i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa. La polizia sta analizzando le immagini di sorveglianza per identificare i responsabili.